84% выручки от оказания услуг через сервис Yandex Go в Узбекистане остаётся в распоряжении самих водителей. Об этом сообщила пресс-служба Налогового комитета (НК) на фоне дискуссий в СМИ и социальных сетях о том, платит ли один из наиболее популярных агрегаторов такси в стране налоги.

Как регламентирована деятельность Yandex Go в Узбекистане?

По данным НК, компания Ridetech International B. V. (до 30 июня 2020 года именовалась Yandex Taxi BV), предоставляющая приложение Yandex Go, является резидентом Нидерландов. В соответствии с Налоговым кодексом Узбекистана компания должна уплачивать НДС за реализацию услуг и налог с доходов нерезидента, полученных от источников в Узбекистане.

Согласно статье 255 Налогового кодекса, если иностранные компании оказывают юрлицам Узбекистана электронные услуги, местом реализации которых признается территория республики, то налоговыми агентами признаются покупатели этих услуг.

«Учитывая, что компания Ridetech International реализует услуги юрлицам Узбекистана, налоговыми агентами являются местные предприятия, оказывающие услуги по организации перевозок», — говорится в сообщении.

Сегодня в стране действуют 135 компаний-перевозчиков, которые предоставляют услуги Yandex Go.

Как распределяется выручка от оказания услуг?

За 2021−2022 годы общая выручка 135 компаний-перевозчиков от оказания услуг в Узбекистане через сервис Yandex Go составила 1,06 трлн сумов, которая распределена следующим образом:

84%, или 889,6 млрд сумов, — физическим лицам — водителям;

5%, или 53 млрд сумов, — компаниям-перевозчикам;

11% или 116,5 млрд сумов — компании Ridetech International.

Сколько налогов уплачено?

В 2021—2022 годы налоговые агенты за услуги, оказанные компанией Ridetech International (на сумму 116,5 млрд сумов), уплатили в бюджет 17,5 млрд сумов НДС.

По статье 351 НК доходы Ridetech International от предоставления компаниям-перевозчикам права пользования приложением Yandex Go признаются роялти и подлежат обложению налогом на доходы нерезидента.

Однако, в соответствии с конвенцией, заключённой в 18 января 2001 года между Узбекистаном и Нидерландами об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, ставка налога на доходы в виде роялти составляет 0%. Поэтому доходы Ridetech International от источников в Узбекистане не подлежат налогообложению, говорится в сообщении.

По статье 237 НК компании-перевозчики являются плательщиками общеустановленных налогов. В частности, за последние два года 135 компаний-перевозчиков за оказание услуг компании на общую сумму 1,059 трлн сумов получили 5%, или 53 млрд сумов, в качестве дохода.

Эти предприятия от доходов за 2021−2022 годы уплатили налоги на 15,2 млрд сумов:

9,7 млрд сумов — НДС;

1,6 млрд сумов — налог на прибыль;

3,9 млрд сумов — НДФЛ.

По данным НК, к сервису Yandex Go по Узбекистану подключено более 81 тысячи физических лиц — водителей, и согласно заключённым договорам 84% от общего дохода остаётся у этих граждан.

В частности, в 2021—2022 году у этих физлиц остались средства в размере 889,6 млрд сумов в качестве дохода.

Налоговый комитет также сообщил, что ведётся работа по интеграции платформы Yandex Go с информационной системой налоговых органов, в частности — автоматическому формированию чеков с фискальной отметкой.

Ранее Антимонопольный орган и Налоговый комитет подверглись критике из-за деятельности российского сервиса такси Yandex Go в Узбекистане. Комитет по развитию конкуренции признал, что отсутствие регистрации у «Яндекс.Такси» и других зарубежных сервисов создаёт сложности в антимонопольном регулировании.