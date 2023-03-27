Министерство экономики и финансов изучит договоры об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами на соответствие интересам Узбекистана. Об этом 25 марта заявил глава Минэкономфина Шерзод Кудбиев на своей странице в Facebook.

В субботу Налоговый комитет (НК) рассказал, как регламентируется деятельность сервиса Yandex Go в Узбекистане и сколько налогов уплачено компанией и таксопарками. По данным НК, доходы зарегистрированной в Нидерландах компании Ridetech International (представляет приложение Yandex Go) от источников в Узбекистане не подлежат налогообложению, поскольку между Узбекистаном и Нидерландами действует договор об избежании двойного налогообложения доходов.

Финансист Отабек Бакиров задался вопросом, почему компания, занимающая доминирующее положение агрегатора услуг такси в столице и областных центрах, не должна платить налоги в Узбекистане. Он также отметил, что Yandex Go и его партнёры не выдают фискальные чеки за оказанные услуги.

Шерзод Кудбиев прокомментировал дискуссии в сети касательно деятельности компании в Узбекистане.

«Если не ошибаюсь, Узбекистан подписал договоры об избежании двойного налогообложения с 54 странами. Мы обязаны безоговорочно соблюдать эти международные соглашения. Отвечают ли они нашим интересам или нет? По этому вопросу Министерство экономики и финансов готовит свою позицию, политику и предложения. Думаю, что в ближайшее время, через месяц мы внесём свои предложения в правительство», — заявил министр экономики и финансов.

По его словам, речь идёт о предложениях по созданию правового поля «с точки зрения соблюдения интересов предпринимателей Узбекистана и создания равных возможностей для всех на рынке».

Ранее Антимонопольный орган и Налоговый комитет подверглись критике из-за деятельности российского сервиса такси Yandex Go в Узбекистане. Комитет по развитию конкуренции признал, что отсутствие регистрации у «Яндекс.Такси» и других зарубежных сервисов создаёт сложности в антимонопольном регулировании.