Встреча руководства Налогового комитета с руководящим составом компании Ridetech International, представляющей сервис Yandex Go, состоялась 31 марта в Ташкенте, сообщила пресс-служба комитета.

«Одна из актуальных тем на повестке дня — повышение прозрачности и совершенствование регулирования рынка пассажирских перевозок и доставки еды», — говорится в сообщении.





В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы интеграции онлайн-сервисов компании с информационными системами налоговых органов. Напомним, ранее Налоговый комитет заявил, что такая работа ведётся.

«По итогам встречи намечены планы совместной работы по фискализации транзакций и автоматическому предоставлению фискальных чеков пользователям услуг Yandex Go», — отметили в Налоговом комитете.





Несколькими днями ранее, 27 марта, представители Ridetech International также встретились с Комитетом по развитию конкуренции, пишет Spot.

Стороны обсудили работу платформы на местном рынке, её влияние на конкурентную среду, а также действия по обеспечению защиты прав потребителей.

В частности, сообщалось, что Yandex Go готовится с 1 апреля запустить страхование водителей и пассажиров. Соответствующую инициативу выдвинул комитет на одной из предыдущих встреч.

Обсуждались также принципы работы Yandex Go и его партнёрства с таксопарками, алгоритмы ценообразования в обычное время и в часы пик. Отдельной темой для разговора стал выход на рынок Узбекистана Yandex Eats и воздействие его стратегии на конкуренцию.

Участники затрагивали вопросы деятельности компании в других странах СНГ, а также регулирования цифровых рынков. Представители Ridetech International согласились предоставить комитету сведения о механизмах защиты потребителей.

«Сейчас комитет изучает деятельность других участников рынков цифровых услуг, предоставляемых „Яндексом“. В ведомстве обещали представить дополнительную информацию по итогам анализа», — пишет издание.

На прошлой неделе Налоговый комитет (НК) рассказал, как регламентируется деятельность сервиса Yandex Go в Узбекистане и сколько налогов уплачено компанией и таксопарками. Ранее Комитет по развитию конкуренции и Налоговый комитет подверглись критике из-за регулирования работы Yandex Go, СМИ и блогеры обратили внимание на то, что компания не платит в Узбекистане налог с доходов, что даёт ей преимущество над местными конкурентами, и не выдаёт чеки.