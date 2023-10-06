Поставки российского газа в Узбекистан начнутся в октябре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», его цитирует пресс-служба Кремля.

«Мы совместно это проработали. Казахстанские наши друзья реализовали план по восстановлению своей части трубопроводной системы, то же самое было сделано на территории Узбекистана. И „Газпром“ должен был это сделать на территории Российской Федерации, в том числе перенастроить некоторые наши технические возможности. Потому что, повторяю ещё раз, газ подавался в советское время в одну сторону, а теперь нужно его в другую подавать», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что проект поставок газа будет реализован, «технически уже это сделано».

«В октябре этого года начнутся полноценные поставки пока в небольшом объёме, но это критически важно и для экономики Казахстана, и для экономики Узбекистана. По три миллиарда кубических метров по году будем подавать, а потом можем и увеличивать», — сообщил он.

Владимир Путин отметил, что прежде газ никогда не поставлялся из России в Центральную Азию.

«Сейчас, с учётом роста потребности роста экономики и климатических изменений наших друзей в Центральной Азии, они поставили перед нами вопрос [о поставках газа]. В Ташкенте [минувшей зимой] вообще было -21, -24. По-моему, такого вообще никто никогда не помнит. Это просто невероятно. Но это было, а значит, может повториться. Поэтому нас попросили подумать о том, чтобы начать поставки российского газа в эти страны».

Напомним, в июне правительство Узбекистана и российский «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива.

Минэнерго Узбекистана позже сообщило, что соглашение с «Газпромом» заключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

Ожидалось, что поставки российского газа транзитом через Казахстан в Узбекистан начнутся с первых чисел октября, однако 4 октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан начнёт транзит российского газа в Узбекистан только в конце этого месяца.

По его словам, это связано с тем, что на территории Казахстана завершаются ремонтные работы с выделением отдельной нитки для учёта газа и идут пуско-наладочные работы, связанные с возможностью обеспечения транзита.