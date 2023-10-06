В августе Узбекистан экспортировал природный газ в Китай на 75,27 млн долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые изучила «Газета.uz».

Как мы сообщали ранее, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяц составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, а в июне — 85,27 млн долларов, а в июле — 91,39 млн долларов.

Суммарно экспорт газа с начала года составил 370,57 млн долларов, что в 1,6 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 618,16 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Если сравнить показатели только за один месяц, то в августе 2022 года было поставлено газа на 112,28 млн долларов.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан всего за восемь месяцев экспортировал газ на 377,9 млн долларов, что на 42,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по поставкам газа в Китай за восемь месяцев стала Россия — 7,96 млрд долларов (на 38,5% больше, чем за январь-август 2022 года), Туркменистан расположился на втором месте — 6,63 млрд долларов (+5%). Далее идёт Индонезия — 1,7 млрд долларов (-17,8%), Мьянма — 993,9 млн долларов (+16,2%), Казахстан — 789,7 млн долларов (-2,1%).

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Мы также обратили внимание, что Минэкономики и финансов сообщило об импорте 2,6 млрд кубометров газа в Узбекистан за первое полугодие — в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это отличается от данных Статагентства и может частично объяснять слова главы Центробанка о возросшем дефиците бюджета из-за импорта газа.