Молодёжная (олимпийская) сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от Южной Кореи в полуфинале Азиатских игр. Матч, прошедший 4 октября в китайском Ханчжоу, завершился со счётом 2:1.

Южнокорейские футболисты повели уже на 4-й минуте после гола 24-летнего полузащитника Чон У Ёна, выступающий в немецком «Штутгарте».

На 25-й минуте капитан национальной команды Жасурбек Жалолиддинов реализовал штрафной удар и смог сравнять счёт. Однако на 38-й минуте Чон У Ён оформил дубль.

На 74-й минуте полузащитник Абдурауф Буриев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Таким образом, Узбекистан, вышедший в полуфинал Азиады впервые с 1994 года, теперь сыграет в матче за третье место («бронзу») с командой Гонконга 7 октября в 13:00 по ташкентскому времени. Примечательно, что команды уже дважды встречались на групповом этапе этого турнира, обе встречи завершились в пользу узбекистанцев. В финале встретятся Южная Корея и Япония.

Ранее женская сборная Узбекистана в полуфинале уступила КНДР со счётом 0:8. В матче за третье место команда сыграет с Китаем, а Япония поборется за «золото» с КНДР.

Фото

Фото: Ассоциация футбола Узбекистана.

Фото: Yonhap.