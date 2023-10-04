Церемония вручения Международной премии эмира Катара по борьбе с коррупцией состоится в конце текущего года в Ташкенте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

В церемонии ожидается участие руководства Катара. Договорённость об этом была достигнута в рамках государственного визита в Доху президента Шавката Мирзиёева 1−2 октября, где он в том числе встречался с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

«Проведение торжественной церемонии вручения данной премии в Ташкенте можно назвать свидетельством большого признания мировым сообществом большой работы, проводимой в сфере борьбы с коррупцией в последние годы нашим президентом, и реформ в целом», — отметил Шерзод Асадов.

Премия вручается ежегодно с 2016 года в Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. Ей награждаются личности и организации, внёсшие вклад в борьбу с коррупцией на глобальном уровне.

Премия имеет такие номинации, как «Выдающиеся достижения», «Академические исследования и образование», «Творчество и участие молодёжи», «Инновационная / расследовательская журналистика» и «Защита спорта от коррупции».

Во время визита президента Узбекистана в Доху между Агентством по борьбе с коррупцией Узбекистана и Управлением административного контроля и прозрачности Катара был подписан меморандум о взаимопонимании.

Напомним, в рейтинге рейтинге восприятия коррупции организации Transparency International за 2022 год Узбекистан поднялся на 14 позиций и занял 126-е место из 180. Катар занимает 40-е место (на 5 позиций ниже, чем в 2021 году).