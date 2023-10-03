Посол Узбекистана в Израиле Феруза Махмудова встретилась с министром иностранных дел этой страны Эли Коэном, сообщило 2 октября ИА «Дунё».

Стороны обсудили актуальную повестку узбекско- израильского сотрудничества. Министр подчеркнул, что израильская сторона высоко оценивает активно развивающееся сотрудничество с Узбекистаном.

Эли Коэн выразил слова признательности Ферузе Махмудовой за работу, проведённую в качестве посла Узбекистана в Израиле.

Феруза Махмудова стала послом Узбекистана в Израиле в июне 2020 года. До этого она занимала должность начальника Главного управления двустороннего сотрудничества МИДа. Её назначение тогда называлось «историческим», поскольку послом Узбекистана была впервые назначена женщина.