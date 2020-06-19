Феруза Юлдашевна Махмудова стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Израиле. Ее кандидатуру одобрил Сенат на пленарном заседании в пятницу.

Феруза Махмудова (1975 года рождения) родилась в Ташкенте, окончила факультет «Международные отношения» Университета мировой экономики и дипломатии (1996) и получила степень магистра по гуманитарным наукам в Университете Эберхарда и Карла (Германия, 2009).

Работала на разных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел (1996−2006), участвовала в организации визитов на высоком уровне. Кроме того, работала в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте (2014−2018).

До этого занимала должность начальника Главного управления двустороннего сотрудничества МИДа (2018−2020).

Заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов, представляя кандидатуру Ферузы Махмудовой, назвал ее назначение «историческим» в кадровой политике Узбекистана.

«Сегодня впервые в истории независимой дипломатии Узбекистана на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла представлена кандидатура среди наших уважаемых женщин», — сказал он.

Председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева отметила, что несмотря на установление дипломатических отношений Узбекистана более чем со 130 государствами, женщина еще ни разу не назначалась послом.

Отметим, что в 2010−2012 годах пост посла Узбекистана в Испании занимала дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.