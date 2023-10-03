Главы комитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол о делимитации и демаркации границы двух стран. Содержимое документа не раскрывается, пишет ASIA-Plus.

Протокол был подписан по итогам заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана в Баткене 2 октября. В схожих пресс-релизах, которые опубликовали Кабинет министров Кыргызстана и МИД Таджикистана, также не приводится каких-либо деталей документа. В сообщениях лишь говорится, что на встрече состоялся «обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской госграницы» и была отмечена «необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между приграничными районами».

На брифинге после заседания глава ГКНБ Таджикистана заявил, что «конфликты всегда ниже истории, конфликты всегда ниже всякой критики», передаёт ASIS-Plus.

«Поэтому сегодня в Баткене мы подписали протокол №44. Этот протокол, в принципе, при его реализации, решает все вопросы и проблемы, которые ранее являлись основой и предпосылкой для конфликтов на таджикско-кыргызской границе», — сказал Ятимов (цитаты здесь и далее по ASIS-Plus).

Глава ГКНБ Кыргызстана тоже отметил, что протокол даёт основание «решать все приграничные вопросы» между двумя странами.

«Даст Бог, в скором времени мы примем окончательное решение об окончании определения государственной границы… Кроме того мы приняли решение, о том, что наша комиссия по делимитации и демаркации будет работать непрерывно и в скором времени окончательно примет все решения. То, что мы сегодня подписали, даёт нам основание, что на границе будет спокойно, стабильно, наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии», — заявил Ташиев.

Издание 24.kg отмечает, что после встречи делегаций провластные блогеры стали писать об «историческом решении» по границе и прекращении споров по этому вопросу между Кыргызстаном и Таджикистаном. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу президента и Кабмин страны, но не получили ответа.

По информации Kloop.kg, протяжённость кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра, из которых на сегодня делимитированы и демаркированы только более 600 километров. Из-за неустановленных границ, подчёркивает издание, на приграничных территориях периодически возникают конфликты. Последнее обострение конфликта произошло в сентябре прошлого года, в результате с обеих сторон погибли и пострадали десятки человек.