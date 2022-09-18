Кыргызстан и Таджикистан в очередной раз сообщают о прекращении огня, но ситуация на границе стран остаётся напряженной.

Кыргызстан

В ночь на 17 сентября пограничная служба Кыргызстана сообщила, что в период прекращения огня с таджикской стороны в населенном пункте Богдари граждане Таджикистана начали поджигать собственные дома. По данным ведомства, «подобные действия являются преднамеренной провокацией с целью обвинения в дальнейшем кыргызской стороны в уничтожении своих домов».

В субботу, в течение дня Кыргызстан сообщал о достижении договоренности прекратить огонь, но затем неоднократно обвинял Таджикистан в нарушении договоренности и обстреле из минометов населенного пункта Паскы Арык, села Достук Баткенского района, позиций и подразделений внутренних войск МВД в местности Торт-Кочо Баткенского района, а также стрельбе из артиллерийских установок кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области.

В 20:17 Кыргызстан сообщил о прекращении огня и объявил о предстоящих переговорах между представителями пограничных ведомств.





Президент страны Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам и выразил соболезнования «всем соотечественникам, потерявших своих близких, которые не отдали ни метра нашей земли и выполнили свой священный долг по защите родины». По его словам, семьям погибших будет оказана всестороння помощь.

Глава государства отметил, что в вооруженном конфликте погибли не только граждане Кыргызстана, но и «таджикская сторона также понесла большие потери».

«Если мы посмотрим на историю, то увидим, что все случаи приграничных споров сопровождались конфликтами, а потери были неизбежны. Однако в любом случае мы не отдадим другим ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!», — отметил он.

Президент указал, что пограничные линии с Узбекистаном уточнены, осталось их только зафиксировать на бумаге и оформить.

«А вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы остаются на повестке дня. Как показала история, приграничный вопрос — сложный вопрос, требующий большого внимания и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию кыргызско-таджикского спора», — заверил он.

Пресс-служба главы государства сообщила, что сотрудники Администрации президента и других госорганов перечислят однодневную зарплату в помощь жителям Баткенской области, где введён режим чрезвычайной ситуации.

Кыргызская сторона сообщает о гибели 24 человек, 129 получили ранения. Ранее сообщалось об эвакуации 136 тысяч жителей из приграничных районов Баткенской области. Накануне стало известно, что из села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуировано ещё 5034 человека.

По данным Минэнерго, в Баткенской области почти 10 тысяч домов остались без электричества.

Карта боестолкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана. Источник: АКИpress.

Таджикистан

В субботу утром погранслужба Таджикистана обвинила Кыргызстан в нарушении требования прекращения огня. По данным ведомства, кыргызская сторона вела обстрел приграничных районов из группового оружия.

«Наряду с этим, наблюдается размещение дополнительных военных сил и средств вооруженных сил Кыргызстана на границе и укрепление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки», — говорилось в сообщении.

Таджикистан заявил, что является «сторонником восстановления безопасности и стабильности на границе двух соседних стран, направляет все свои усилия на проведение переговоров и разрешение конфликта дипломатическим путём».

Через два часа погранслужба заявила, что командир войсковой части 707-й МВД Кыргызстана, которая дислоцирована в бывшем здании школы им. Гани села Коктош Баткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» и махаллю Сомониён города Исфара.

По мнению таджикской стороны, «данная ситуация свидетельствует о том, что отдельные командиры не подчиняются центральному штабу Вооружённых сил Кыргызстана».

Ведомство через некоторое время сообщило, что Кыргызстан открыл огонь из всех видов тяжёлого вооружения в сторону пограничной заставы «Сархадчи» погранотряда «Лахш».

Погранслужба также заявила, что кыргызские военнослужащие стреляли из боевой техники «Град» с Чон-Алайского района Ошской области по домам жителей села Тоджварон в Лахшском районе. В результате 4 жителя этого села получили ранения, разрушено 3 дома.

Таджикистан всё ещё официально не сообщил о погибших. Но СМИ отмечают 7 погибших и более 14 раненых.

Издание «Азия-плюс» со ссылкой на представителей джамоата Чоркух города Исфара Таджикистана сообщил о гибели пяти членов семьи, включая двух детей и беременной женщины.

«Снаряд, выпущенный кыргызскими военными, попал в жилой дом. Когда пострадавших хотели доставить в больницу, кыргызские военные обстреляли машину скорой помощи из гранатомёта. В результате машина полностью сгорела, погибли экипаж скорой помощи и все члены семьи: 53 летняя женщина, её 29 и 25 летние невестки, одна из которых была беременна, 6 летняя девочка и 5 летний мальчик», — говорится в сообщении.

Международная реакция

Таджикская сторона, включая МИД страны и президента, не комментирует ситуацию и не сообщают о переговорах с международными политиками и организациями.

Тогда как кыргызская сторона провела телефонные разговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, а также генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Они выразили важность урегулирования кризиса дипломатическим способом и в мирном русле.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал руководство Кыргызстана и Таджикистана начать диалог для прочного прекращения огня.

«Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности. Организация Объединенных Наций готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров в случае поступления запроса сторон», — следует из сообщения представителя генсека ООН.

Первый заместитель главы МИДа Нуран Ниязалиев на брифинге для глав дипломатических представительств иностранных государств и представительств международных организаций сообщил, что в боях со стороны Душанбе участвовали «нерегулярные военизированные формирования».

«В целях самообороны и защиты суверенной территории Кыргызской Республики от вероломного и неспровоцированного вторжения таджикских вооруженных сил и нерегулярных военизированных формирований, Пограничной службой ГКНБ и правоохранительными органами Кыргызской Республики предприняты решительные ответные меры», — говорилось на встрече.

Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Кыргызстан и Таджикистан, высказался за разрешение конфликта «за столом переговоров мирным путём».

Генсек ОДКБ Станислав Зась и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев во время телефонного разговора отметили важность «немедленного прекращения огня и считают неприемлемым применение силы и использование тяжелого вооружения, в том числе, артиллерии и реактивной системы залпового огня». Конфликт должен быть урегулирован только мирным путем, подчеркнули стороны.

Других действий для урегулирования военной ситуации секретариат ОДКБ пока не предпринял.

Международный комитет красного креста (МККК) подчеркнули, что при проведении военных операций должны быть приняты все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайные потери среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов. «Соблюдение международного гуманитарного права является обязанностью сторон в вооруженном конфликте», — цитирует пресс-служба главу региональной делегации МККК в Центральной Азии Сангита Кениг.

Конфликт на границе

Баткенская область — это самый отдаленный регион Кыргызстана, который граничит как с Узбекистаном, так и с Таджикистаном. На территории области находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных другим), и начало этого вооруженного конфликта вспыхнуло вблизи второго по величине анклава в регионе, Воруха, пишет BBC. Там проживает 35 тысяч граждан Таджикистана.

Фото: BBC.

Все села, расположенные в этом районе, окружены кыргызскими населенными пунктами и посевными полями. Из-за неописанных участков возле Воруха часто вспыхивают конфликты между местным населением и пограничниками.

Одним из камней преткновения на этом участке является дорога, которая соединяет основную территорию Таджикистана и Ворух. По ранним советским картам (Кыргызстан и Таджикистан опираются на карты разных годов в переговорах о делимитации границы) эта дорога относилась к территории Таджикской ССР, а по более поздним — уже является территорией Киргизской ССР.

Это участок дороги — также единственный способ добраться из Лейлекского района в Баткенский район.

Узбекистан и Казахстан всё ещё не прокомментировали ситуацию. Для сравнения, в апреле 2021 года МИД Узбекистана немедленно отреагировал на кыргызско-таджикский конфликт, а президент Шавкат Мирзиёев на следующий день провёл переговоры с главами соседних стран.