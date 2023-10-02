Сборная Узбекистана завоевала 43 медалей на 19-х Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу, сообщает Национальный олимпийский комитет.





По итогам 2 октября национальная команда занимает уже шестое место среди около 45 стран с 11 золотыми, 14 серебряными и 18 бронзовыми медалями. На первом месте расположился Китай — 257 медаль (142 золотых, 76 серебряных, 39 бронзовых), на втором — Япония (117: 30−43−44), на третьем — Южная Корея (131: 30−39−62), на четвёртом — Индия (56: 13−21−22).

По сравнению с предыдущим днём узбекистанцы завоевали 1 золотую, 3 серебряные и две бронзовые награды, но опустились на одну строчку ниже в турнирной таблице. На пятую строчку поднялся Китайский Тайбэй (38: 12−10−16).

1 октября легкоатлетка Екатерина Воронина завоевала свою вторую медаль Азиатских игр. Она стала серебряным призёром в программе многоборья (бег 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег 200 м, прыжок в длину, метание копья, бег 800 м) с результатом 6056 очков. Напомним, что на её счету также золотая награда Азиатских игр 2014 года.

Сборная Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ прошла в финал во всех видах программы, в которых принимала участие.

Сначала был проведён мужской финал в гребле на байдарках на дистанции 1000 метров. В нём Шахриёр Махкамов пересёк финишную черту вторым с результатом 3:49.978 минут и пополнил копилку делегации серебряной медалью, хотя лидировал половину дистанции. Первое место занял Чжан Донг из Китая (3:46.224), третье — Родион Туйгунов из Кыргызстана (3:51.399).

В программе мужских каноэ на дистанции 1000 метров Владлен Денисов завоевал «серебро» с результатом 4:15.994 минут, уступив на 0,052 секунд Куан-Че Лай из Китайского Тайбэя (4:15.942), хотя большую часть дистанции узбекистанец опережал его. Третье место занял Тимофей Емельянов из Казахстана (4:18.810).

В соревнованиях по гребле на байдарках среди женщин на дистанции 500 м пара Екатерина Шубина и Арина Танатмышева финишировала третьей (1:52.832 м) и завоевала бронзовую медаль. «Золото» досталось соперницам из Китая (1:49.944), «серебро» — из Казахстана (1:51.251).

Женская сборная Узбекистана по водному поло провела все матчи и завершила Азиаду на шестом месте. В этой программе золотая медаль и путёвка на Олимпиаду Париж-2024 достались сборной Китая.

Мужская сборная Узбекистана по хоккею на траве одержала свою первую победу в рамках Азиатских игр. В группе «А» спортсмены встретились 2 октября с Сингапуром в 5-туре и обыграли соперников со счётом 2:1.

В командной программе по шахматам женская сборная обыграла Южную Корею со счётом 4:0, а мужская уступила Ирану со счётом 1,5:2,5. В следующем туре мужчины сыграют с командой Китая, девушки — с Гонконгом.