Сборная Узбекистана завоевала 37 медалей на 19-х Азиатских играх, проходящих с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На момент публикации новости (1 октября 13:20) национальная команда занимает пятое место среди около 45 стран с 10 золотыми, 11 серебряными и 16 бронзовыми медалями. На первом месте расположился Китай — 221 медаль (115 золотых, 70 серебряных, 36 бронзовых), на втором — Япония (106: 29−38−39), на третьем — Южная Корея (116: 29−31−56), на четвёртом — Индия (41: 11−16−14).

Мы рассказывали, что 28 сентября Узбекистан завоевал три бронзовые медали.





29 сентября женская сборная Узбекистана по фехтованию — Зайнаб Дайибекова, Гулистан Пердибаева, Паола Плиего и Фернанда Эррера — впервые завоевала «золото» Азиатских игр, одолев в драматическом финале Японию со счётом 45:42.

30 сентября в соревнованиях по курашу в весовой категории до 66 кг Артём Штурбабин стал чемпионом Азиады, одолев в финале иранца Маджида Бариманлоу.





Курашист Мухсин Хисомиддинов стал двукратным чемпионом Азиатских игр после победы в финале над Тедженом Тедженовым из Туркменистана.





1 октября Маликахон Каххорова в полуфинале уступила представительнице Ирана Донью Агайи и стала бронзовым призёром Азиады по курашу в весовой категории до 70 кг.





Член сборной Узбекистана по курашу Умид Эсанов пополнил копилку Узбекистана ещё одной золотой медалью, победив в финале казахстанца Бекадила Шаймберденева в весовой категории до 81 кг.





Легкоатлет Сухроб Ходжаев в метании молота показал результат 70,79 м и завоевал бронзовую медаль. Золотые и серебряные медали в этой программе достались представителям Китая и Катара соответственно.

Большинство боксёров и курашистов Узбекистана победили своих соперников и вышли в следующие этапы турнира. Представители сборной по гребле на байдарках и каноэ Шахриёр Махкамов и Владлен Денисов, дуэт Екатерины Шубиной и Арины Танатмышевой, пара каноистов Артур Гулиев и Камрон Ахтамов, Денис Онуфриев и Озоджон Амриддинов также прошли квалификацию и пробились в финальный этап турнира, где будут бороться за медали.

Об Азиатских играх

В Китай приехали спортсмены из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии. За всю историю проведения сильнейшей является команда Китая, претендовать на общий успех хозяева соревнований будут вновь. Второе количество наград у сборной Японии, а замыкают тройку сильнейших южнокорейские спортсмены. Узбекистан находится на 11-м месте.

В Ханчжоу соревнования будут проходить в 40 видах спорта, состоящих из 61 дисциплины. Количество олимпийских видов спорта — 28. Среди остальных есть такие дисциплины как киберспорт и брейк-данс, спортивное скалолазание, сквош, ушу.

Всего спортсмены разыграют 470 комплектов наград. Наиболее медалеемким видом спорта станет лёгкая атлетика, в ней будут разыграно 48 комплектов медалей, далее идут следующие виды: плавание — 41 стрельба — 33 борьба — 18 ушу — 15 дзюдо -15