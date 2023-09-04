В августе 2023 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 0,54%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

По данным агентства, продовольственные товары за прошлый месяц в среднем стали дороже на 0,6%, непродовольственные товары — на 0,4%, а услуги — на 0,7%. В июне и июле наблюдалось снижение цен на продовольствие с учётом сезонного фактора.

С начала года (за январь-август) инфляция опустилась до 3,84% (в прошлом месяце было 3,3%). Годовая инфляция (к августу прошлого года) опустилась до 8,96% — это чуть больше, чем в июле (8,94%), но к самому низкому показателю с августа 2016 года (8,6%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,6% (минимум за последние пять лет), непродовольственные — на 7,3%, услуги — на 8,5% (в прошлом году было 7,1%).

В разрезе отдельных товаров в августе яйца подорожали сразу 7,3% (в годовом выражении — 20,2%), рис и рисовая сечка — на 1,9% (48,1%), говядина с костями — на 1,2% (13%), баранина — на 1,1% (12,3%), молоко — на 0,3% (18,7%).

Ряд основных продуктов питания подешевел. Цена на муку упала ещё на 2,2% (за год подешевела на 8,6%), подсолнечное масло — на 1,9% (-19,1%), сахар — на 0,4% (+3,9%).

Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали тыква (в 2,1 раза), капуста — на 26,7%, огурцы — 25,9%, лимоны — на 12,7%, морковь — 11,8%.

Средняя цена помидоров снизились на 32,5%, баклажанов — на 29,9%, болгарского перца — на 25,3%, арбузов — на 16,8%, лука — на 7,1%, винограда — на 7%.

В годовом выражении капуста стала дороже на 81,1%, морковь — на 54,2%, лимоны — на 23,8%, огурцы — на 22,8%, виноград — на 6,1%.

Алкогольные напитки подорожали на 0,5% (за год — на 11,1%), вино — на 1,3%, табачные изделия — на 0,7% (+11,2%).

В августе в Сурхандарьинской, Ташкентской и Кашкадарьинской областях повысились тарифы на холодную воду и канализацию. С учётом доли указанных регионов в структуре общих расходов населения инфляция на потребление этих услуг в среднем по Узбекистану за месяц составила 15,6%.

В августе, как и месяцем ранее, цены на бензин повысились во всех регионах в пределах 3,1−6,6% — в среднем по стране на 4,2% (в июле — 2%). Цены на газовое горючее повысились на 3%, в том числе на пропан — 5,2%, метан — 2,4%.

Железнодорожные пассажирские перевозки подорожали на 0,6%.

Отдельные канцелярские товары, книги и цветы в преддверии начала школы подешевели на 0,2−1,9%. А вот обложки для тетрадей и документов в среднем стали дороже на 2,4%, школьные сумки, включая портфели, ранцы, рюкзаки — на 1,7%.

Услуги общественного питания в августе подорожали в ряде регионов в среднем от 0,3% до 5,3%.

Цены на ритуальные услуги повысились сразу на 4,4%.

Индекс плова (аналог индекса бигмака и индекса оливье, который помогает понять, как меняются цены на продовольственные товары) почти не изменился. Стоимость одной порции плова увеличилась в Бухарской и Кашкадарьинской областях на 2,4%, в Ферганской — на 1,7%, в остальных регионах цены не изменились.