В июле 2023 года в Узбекистане зарегистрирована дефляция в 0,2%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

По данным агентства, снижение индекса потребительских цен произошло за счёт продовольственных товаров, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 0,9%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,3%, а услуги — на 0,5%.

С начала года (за январь-июль) инфляция опустилась до 3,3% (в прошлом месяце было 3,45%). Годовая инфляция (к июлю прошлого года) опустилась до 9,8% — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 10,7%, непродовольственные — на 7,3%, услуги — на 8,2%.

В разрезе отдельных товаров в июле рис и рисовая сечка подорожали на 1,7% (в годовом выражении — на 50,6%), говядина с костями — на 0,7% (13%), баранина — на 0,5% (12,5%).

Ряд основных продуктов питания подешевел. Цена на муку упала ещё на 2,1% (за год -5,5%), яйца — на 4% (за год подорожали на 12,2%), подсолнечное масло — на 3% (-14,7%), сахар — на 4,6% (+5,6%), молоко — на 2,8 (-17,5%).

Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали огурцы (+8,1%), дыни — на 6,3%, морковь — 5,9%, лимоны — на 4,9%, виноград — на 4,4%, яблоки — на 3,5%. Цены на баклажаны снизились на 37,6%, болгарский перец — на 36,8%, помидоры — на 30,5%, лук — на 20,2%.

В годовом выражении лимоны стали дороже в 2,1 раза, капуста — на 39,9%, мандарины — на 33,8%, морковь — на 23,3%, яблоки — на 22,5%, груши — на 18,5%, виноград — на 11,8%.

Алкогольные напитки подорожали на 0,2% (за год — на 12,3%), табачные изделия — на 1% (+11,6%).

В июле, как и месяцем ранее, цены на бензин повысились во всех регионах — в среднем по стране на 2%. Цены на газовое горючее практически не изменились.

Услуги авиакомпаний подорожали на 4,3%, что объясняется изменением курса национальной валюты к евро. Железнодорожные перевозки стали дороже на 1,2%.

Услуги общественного питания в июле подорожали в девяти регионах в среднем от 0,2% до 2,3%.

Услуги гостиниц подорожали в четырёх регионах Узбекистана (в пределах 1,7−2,4%), центров отдыха — сохранили ценовую стабильность.

Индекс плова (аналог индекса бигмака и индекса оливье, который помогает понять, как меняются цены на продовольственные товары) почти не изменился. Стоимость одной порции плова увеличилась в Кашкадарьинской области на 2,5%, в остальных регионах цены не изменились или выросли в пределах 1%.