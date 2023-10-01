Двое террористов устроили взрыв у ворот Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Йерликая, который расценил это как теракт.

По его словам, инцидент произошёл около 09:30 по местному времени.

Глава ведомства сообщил, что двое сотрудников полиции получили лёгкие ранения.

«Около 09:30 двое террористов, подъехавших на лёгком коммерческом автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, другой террорист был нейтрализован. В результате открытого огня двое наших полицейских получили лёгкие ранения. Желаю скорейшего выздоровления нашим героям», — написал он в Facebook.





Али Йерликая подчеркнул, что турецкие силы безопасности «продолжат бескомпромиссную борьбу с терроризмом».

Как сообщает телеканал TRT, террористы подъехали ко въезду в здание министерства, один из них привёл в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован.

Теракт произошёл в день возобновления работы парламента Турции, который находится недалеко от места взрыва. В 14:00 там планировалось выступление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.