Автомобили BYD, повреждённые накануне при взрыве на таможенном складе в Ташкенте, будут отправлены на утилизацию, «что важно с точки зрения безопасности и экологии», заявило представительство китайской компании-производителя.

Автомобили «были поверхностно повреждены взрывной волной и осколками», подтвердили в компании.

«Все обязательства по выдаче автомобилей будут выполнены согласно срокам, указанным в договоре», — говорится в заявлении.





В компании призвали не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию, поскольку расследование продолжается, и выразили сочувствие всем пострадавшим и их семьям.

«Газета.uz» писала, что взрыв произошёл на открытой площадке Международного центра логистики (United Cargo Center), которым владеет совместное предприятие Interlogistics.

Часть машин в результате попадания осколков обгорела, у других выбиты стёкла и повреждён кузов.