Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в ходе рабочей поездки в США встретился с директором по маркетингу и продажам международного аэропорта Майами Эмиром Пенедой, сообщила пресс-служба Минтранса.

В ходе встречи были рассмотрены аспекты, связанные с развитием сотрудничества в области гражданской авиации. В частности, обсуждена перспектива выполнения регулярных авиарейсов между аэропортами Ташкента и Майами, говорится в сообщении.

Аэропорт Майами в 2022 году принял более 50 миллионов пассажиров и одним из первых в США после пандемии COVID-19 смог добиться роста, в частности, вышел на первое место по грузоперевозкам.