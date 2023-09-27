Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал сообщения в СМИ о том, что из Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища планируется проложить водопровод до Ферганы.

«То, как узбекская сторона будет брать воду, которая и так утекает в Узбекистан, для нас нет разницы. Неважно, трубопроводом, арычным путём или воздухом. Главное, каждое действие согласовывается между сторонами», — сказал он в интервью агентству «Кабар».

«Кыргызская сторона использует из Кемпир-Абадского водохранилища только 10% воды. Остальная часть воды вот уже на протяжении 100 лет утекает в Узбекистан. Ещё 100 лет будет течь», — отметил глава Кыргызстана.

В своём комментарии Жапаров также раскритиковал опубликованное Радио «Азаттык» (кыргызская служба Радио «Свобода») видео, в котором говорилось, что «Кемпир-Абад раньше принадлежал Кыргызстану».

«Кемпир-Абадское водохранилище всегда было под контролем Узбекистана, и они на 100% управляли им. В прошлом году, когда решали вопросы границ, мы также решили вопросы по водохранилищу. Согласно договорённости, отныне управление водохранилищем будет по принципу 50 на 50», — сказал он, назвав материал «Азаттыка» «попыткой заморочить людям голову».

Позднее «Азаттык» сообщил, что удалил видео со страниц издания в соцсетях «для редакционного анализа», а в новость на сайте была внесена правка.

«Почему мы согласились на равное управление? Для нас это большое достижение. Во-первых, мы будем контролировать уровень воды, чтобы не поднимался выше 900-го горизонта. Наши земли не должна затопить вода. Во-вторых, мы должны брать воду из водохранилища во время поливных работ для наших селений, расположенных ниже плотины», — объяснил президент Кыргызстана.

Ранее стало известно, что хокимият Ферганской области предварительно договорился с китайской компанией Sinomach о ее участии в строительстве водопровода из Кемпир-Абадского водохранилища до Ферганы. Расстояние между городом и водохранилищем составляет свыше 120 км.

В конце 2022 года Узбекистан и Кыргызстан ратифицировали договор о участках государственной границы и соглашение о совместном управлении Кемпирабадским (Андижанским) водохранилищем. В рамках документов Узбекистану перешли 4957 гектаров территории водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передаётся 1019 гектаров пастбищных земель."Газета.uz" подробнее рассказывала о деталях по обмену территориями между Узбекистаном и Кыргызстаном.