Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал законы о ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Договоры были подписаны в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел Владимиром Норовым в Бишкек 3 ноября. 14 ноября законы об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса, 18 ноября их одобрил Сенат.

Днём ранее законы о ратификации двух договоров подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Краткие детали договоров

Договор об отдельных участках государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяжённостью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 гектаров территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передаётся 1019 гектаров пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12849 гектаров на участке «Говасай» в качестве компенсации за непостроенный Кемпирабадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасой, и не допускать технического загрязнения воды.

Достигнута договорённость о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником «Чашма» в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана Совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами водохранилища (сопредседатель от Узбекистана — министр водного хозяйства) и утверждено положение о её деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения (со стороны Узбекистана — Министерство водного хозяйства, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров), а также определён порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища. Так, узбекская сторона обеспечивает безопасность водохранилища, эксплуатирует его, оказывает техническое обслуживание, сбрасывает воду в согласованных с кыргызской стороной лимитах.

«Завершение делимитации линии границы укрепит отношения между нашими странами, устранит все разногласия по данному вопросу», — говорится в сообщении пресс-служба президента Узбекистана.

Кроме того, создаётся правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8000 фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 млн долларов, отмечается в сообщении.