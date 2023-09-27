Система «махаллинской пятёрки», которая преобразовывается в «семёрку», создана для реализации в Узбекистане концепции «слышащего государства». Об этом на совещании 26 сентября заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как мы уже писали, «пятёрка» в махаллях, состоящая из председателя, помощника хокима, женской активистки, лидера молодёжи и инспектора по профилактике, преобразуется в «семёрку» — к ним добавляются сотрудник налоговой службы и социальный работник.

«Чтобы удовлетворить нужды народа, нам нужно знать о проблемах на самом низовом уровне в махаллях. ["Пятёрка"] становится „семёркой“. „Семёрка“ должна знать о ситуации в махалле… Если помощник хокима будет трудоустраивать по 5 человек в месяц, лидер молодёжи изменит мировоззрение 5 ребят, то же самое с женщинами, сколько будет это в разрезе района? Для претворения в жизнь опыта Узбекистана, концепции „слышащее государство“ нам нужны опытные и самоотверженные председатели махаллей», — сказал он.





«Если мы хотим оправдать доверие наших людей, нас спасёт только одно — верность, любовь к Родине и самоотверженность», — подчеркнул президент.

«Знайте одно: всё зависит от руководителей исполнительных органов. Где хоким проявляет самоотверженность, прилагает усилия, вникает в проблемы и заставляет работать четыре сектора (секторы хокима, прокурора, начальника ОВД и главы налоговой службы — ред.), „спускается“ в махаллю… Время заставит председателей махалей работать над собой. Зачем нужен хоким района? Чтобы обеспечить работу, систему махалли. Эта система должна дойти до махалли», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что единственным судьёй для всех госслужащих является народ.

«Мы создали систему. Создаём советы [по развитию и поддержке махаллей]. Я повторюсь, мы должны только и только любить свой народ, Родину. Мы все должны внести вклад для устойчивости Родины, Нового Узбекистана», — сказал президент.

На этом же совещании говорилось, что для совершенствования системы махаллей планируется внедрить республиканский, областные, районные и городские советы по развитию и поддержке махаллей. Республиканский совет возглавит премьер-министр, региональные — хокимы. Советы будут заниматься решением вопросов, поднимаемых «махаллинской семёркой», в том числе финансовых.

Более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, будут решаться в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства, заявил президент. Кроме того, средства фондов занятости, предпринимательства и надомничества будут выделяться непосредственно каждой махалле.

«Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей», — отметил Шавкат Мирзиёев.