В преддверии визита президента Шавката Мирзиёева в Германию в Берлин прибыл новый посол Узбекистана Дилшод Ахатов, сообщает ИА «Дунё».

51-летний Дилшод Ахатов с 2020 года возглавлял посольство Узбекистана в Индии. Он является выпускником Университета мировой экономики и дипломатии и Московского государственного института международных отношений.

Работу в системе МИД начал в качестве стажёра и прошёл все ступени карьерной лестницы до начальника управления и Главного управления, заместителя министра иностранных дел.

В 2010—2013 годах уже был послом в ФРГ и по совместительству в Швейцарии, Чехии, Швеции и Испании.

На посту посла в Берлине Дилшод Ахатов сменил Набижона Касимова, занимавшего эту должность с 2017 года.

28−30 сентября Берлин с рабочим визитом посетит президент Шавкат Мирзиёев. Запланированы его переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Кроме того, здесь состоится встреча глав государств Центральной Азии и Германии.