Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28−30 сентября посетит Берлин с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках программы пребывания планируется проведение двусторонних переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также встреч глав государств Центральной Азии и Германии.

Предусматривается также участие лидера нашей страны в деловых мероприятиях, организуемых Восточным комитетом немецкой экономики.

В повестке дня — вопросы реализации договорённостей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.