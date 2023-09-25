Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял вновь назначенного посла Венгрии в Узбекистане Йожефа Рожа, сообщил глава МИДа в своём Telegram-канале.

Посол вручил министру копии верительных грамот. На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран и планы на ближайшее будущее.

Бахтиёр Саидов пожелал послу успехов в его новой дипломатической миссии.

Напомним, Венгрия открыла посольство в Ташкенте в 2016 году, а в конце марта 2023 года в Будапеште начало работу посольство Узбекистана. Обе страны также рассчитывали запустить прямое авиасообщение между своими столицами со второй половины этого года.