Прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии планируется запустить со второй половины 2023 года. Об этом 27 апреля заявил министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, выступая на втором Международном инвестиционном форуме в Ташкенте. В мероприятии принимают участие более 2000 представителей международного бизнеса — руководителей компаний, фондов, известных экономистов и экспертов.

«Связь между двумя странами, несмотря на 4000 км, разделяющих их, станет ещё более тесной и значительной в ближайшем будущем», — сказал Мартон Надь, добавив, что прямое авиасообщение что экономические отношения между странами.

Он отметил также, что на последнем заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсуждались возможности расширения взаимодействия в текстильной, пищевой, сельскохозяйственной, фармацевтической и химической промышленности.

Венгрия также высказала готовность поделиться с Узбекистаном опытом в технологии искусственного интеллекта и производства дронов.

Выполнение девяти намеченных инвестпроектов уже началось, сообщил Мартон Надь. «Венгрию и Узбекистан связывает не только бизнес-сотрудничество, но и личная дружба», — заключил он.

На полях форума Мартона Надя принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Были обсуждены первоочередные меры по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, особое внимание обращено на кардинальное расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов.





Стороны отметили важность запуска прямого авиасообщения в ближайшие месяцы, скорейшего согласования условий и начала деятельности площадки для углублённой промышленной кооперации.

По данным пресс-службы, будут ускорены работы по подготовке и реализации проектов в области сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта и коммуникаций, создания эффективных финансовых инструментов.

Напомним, в конце марта в Будапеште открылось посольство Узбекистана.

В феврале министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что что Венгрия создаёт рядом с Ташкентом специальную промышленную зону, где венгерские компании будут наделены особым правовым статусом для осуществления инвестиций в таких сферах, как пищевая промышленность, сельское хозяйство, атомная промышленность, производство лекарств и медицинского оборудования и строительная промышленность. Кроме того, крупнейший венгерский банк OTP приобрёл в Узбекистане «Ипотека-банк».