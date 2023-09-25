Служба государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекли несколько случаев оборота фальшивых денег, сообщила пресс-служба СГБ.

В Сырдарьинской области житель Акалтынского района, 1998 года рождения, вошёл в доверие к двум гражданам и пытался продать одному из них 10 тысяч, а другому — 4000 фальшивых долларов.

В ходе оперативного мероприятия в Бухарской области были задержаны двое жителей Гиждуванского района, 1986 и 1989 годов рождения, которые пытались продать фальшивые 10 тысяч долларов за 5000 долларов. Они успели получить 5000 долларов и отдать 8300 фальшивых долларов, сказав, что доставят остальную сумму в ближайшее время.

Ещё в одном случае в Навоийской области трое жителей Кызылтепинского и Гиждуванского районов Бухарской области, 1993−1997 годов рождения, были задержаны при попытке продать фальшивые купюры номиналом 200 тысяч сумов на общую сумму 400 млн сумов за 160 миллионов сумов.

При обыске места производства этих подделок были обнаружены ноутбук, цветной принтер, оборудование для резки бумаги, а также несколько фальшивых банкнот номиналом 100 и 200 тысяч сумов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.