22 сентября индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели — Ташкент — Дели, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В 23:09 самолёт с 167 пассажирами на борту приземлился в столичном аэропорту. По традиции его торжественно встретили водной аркой.





Регулярные рейсы будут осуществляться на самолётах А320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.





IndiGo — частная авиакомпания со штаб-квартирой в Гургаоне (Индия). Компания является крупнейшим воздушным перевозчиком на территории Индии по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.