Уличный художник Inkuzart, известный многочисленными граффити в Ташкенте, представил очередную работу. Она посвящена бездумной трате воды.

Рисунок выполнен на углу здания и состоит из двух частей, размещённых на двух стенах. На первой части — водопроводный кран, из которого льётся струя воды на арбуз, — распространённая практика в Узбекистане.

На второй части показан мальчик, наклонившийся к земле и пьющий эту воду. Вода имеет золотой цвет.

«Газета.uz» в 2020 году публиковала большое интервью с художником (его зовут Абдурахмон), которого называют ташкентским Бэнкси. О его других проектах можно прочитать в материалах по теме ниже.

Самой масштабной работой стал символ мира диаметром 100 м, «нарисованный» на высохшем дне Аральского моря рядом с Муйнаком. Внутри символа художник высадил более 1000 саженцев саксаула.