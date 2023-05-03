Художник Inkuzart, известный многочисленными граффити в Ташкенте, представил очередную работу. От предыдущих она отличается масштабом и тем, что выполнена на высохшем дне Аральского моря возле города Муйнака в Каракалпакстане.





Для проекта с помощью грейдеров на песке был «нарисован» символ мира («пацифик») диаметром 100 м, после чего внутри его линий были высажены саженцы саксаула — всего более 1000.





Inkuzart подписал свою работу «Tinchlik bo’lsin» («Пусть будет мир») и указал координаты её местоположения: 43°47'23"N 59°02'31"E.





В интервью «Газете.uz» Inkuzart рассказал, что он хотел сказать своим новым проектом: «Да будет мир и поддержка Аралу. Когда-то мы нуждались в нём, теперь Арал нуждается в нас».

Художник сообщил, что он ни у кого не просил финансовой помощи, только взял разрешение у Министерства природных ресурсов. «Копил деньги, чтобы сделать именно это», — сказал он.





Inkuzart также установил табличку рядом с кладбищем кораблей в Муйнаке, на которой написан стих о том, что саксаул спасёт Муйнак. Автор стихотворения — его друг, рассказал художник.

«Газета.uz» в 2020 году публиковала большое интервью с художником (его зовут Абдурахмон), которого называют ташкентским Бэнкси.