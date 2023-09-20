На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 20 сентября трансграничный природный объект «Туранские пустыни умеренного региона» при участии Узбекистана был включён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

«Туранские пустыни умеренного пояса» — второй объект Узбекистана, включённый в список объектов Всемирного природного наследия. В 2016 году в этот список вошёл объект «Западный Тянь-Шань» с участием Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Туранские пустыни являются первым объектом, включённым в категорию пустынь умеренного пояса в списке ЮНЕСКО. Включённые объекты расположены на территориях пустынных заповедников, национальных парков и ландшафтного заказника в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.





Часть территории Узбекистана состоит из пяти смежных природных зон — заказник «Сайгачий», Белеули, Дуана, Жидейли (все они входят в Северный Устюртский кластер) и Южный Устюрт, занимающие территорию более 2 млн га, расположенных на территории Приаральского региона и Устюртского плато.

Разработка проекта трансноминационного досье началась в начале 2020 года в рамках проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии» (Central Asian Desert Initiative — CADI) при поддержке Минэкологии в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Университетом Грайфсвальда (Германия), Фондом Михаэля Зуккова (Германия), Германского общества международного сотрудничества и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.







«Данная экосистема несмотря на свою уникальность до сих пор не была включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Подготовка такой номинации тремя странами стала хорошим примером регионального сотрудничества», — отметил министр экологии Азиз Абдухакимов.

«Положительное решение принято в результате тесного сотрудничества, налаженного Узбекистаном с консультативным органом ЮНЕСКО и Международным союзом охраны природы (МСОП), а также широкомасштабных пропагандистских и политико-дипломатических мер, проводимых с членами Комитета всемирного наследия (21 страна)», — отмечается в сообщении.

Внесение Туранских пустынь умеренного пояса в список Всемирного природного наследия важно и с точки зрения сохранения уникального биологического разнообразия, в частности это позволит вывести на международный уровень охрану 41 вид млекопитающих, 167 видов птиц, 42 вида рептилий, среди животного мира которого особой ценностью обладают кулан, сайгак, джейран, уриал и многие виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

Фото

Фото: Олег Кугаев

Фото: Мария Грицына

Фото: Мария Грицына