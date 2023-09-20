ООН и все её институты готовы содействовать в практической реализации программного документа — Стратегии «Узбекистан-2030». Об этом на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, глава ООН «отметил масштабность целей и задач новой стратегии реформ Узбекистана и её полную созвучность Целям устойчивого развития ООН.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества Узбекистана с ООН, прежде всего по реализации национальных задач и целей в области устойчивого развития.

В настоящее время реализуется порядка 140 совместных программ и проектов. Под эгидой ООН действует Трастовый фонд для социальной поддержки населения региона Приаралья. Совместно проводятся крупные международные мероприятия, в частности, по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, развития туризма, борьбы с бедностью и климатическими изменениями.

Антониу Гутерриш подчеркнул важность озвученных Шавкатом Мирзиёевым на сессии Генассамблеи предложений и инициатив для решения актуальных глобальных и региональных проблем.

По итогам переговоров достигнута договорённость о разработке «дорожной карты» по приоритетным направлениям углубления партнёрства между Узбекистаном и ООН.