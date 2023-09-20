Кенгаш народных депутатов Ташкента на сессии 19 сентября принял решение о финансировании отдельных расходов за счёт дополнительных источников местного бюджета. Документ опубликован на портале E-Qaror.

Депутаты одобрили выделение 6,2 млрд сумов на расходы, связанные с посадкой сезонных цветов в столице в 2023 году и ещё 5,8 млрд сумов — районным управлениям благоустройства на посадку саженцев цветов.

3,7 млрд сумов направляется на содержание объектов благоустройства, принадлежащих специализированным подразделениям Главного управления благоустройства, механическую и ручную уборку, полив воды, уборку улиц в осенний период в сезон дождей, посыпку песчано-соляной смесью в зимний период, расчистку и вывоз снежных навалов, работы по озеленению и благоустройству, с учётом повышения цен на топливо.

Для проведения тендерных торгов на благоустройство территории махаллей «Обод» и «Юнусобод» в Юнусабадском районе, ремонт инженерных сетей и внутренних дорог выделят 1,49 млрд сумов, на разработку проектно-сметных документов по махалле «Юнусабад» — ещё 210 млн сумов.

В сентябре прошлого года депутаты одобряли выделение 15 млрд сумов на покупку не только цветов, но деревьев и кустарников для их посадки в столице. Для сравнения: тогда же депутаты выделили 1 млрд сумов на расходы, связанные с созданием детской библиотеки на 100 мест в Сергелийском районе.

Отметим, что на портале Open Budget опубликованы инициативы граждан и организаций в сферах школьного образования, здравоохранения и других. Например, в отделении хирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи просили два лифта с грузоподъёмностью 1500 кг для 10-этажного здания, чтобы создать удобства для сотрудников и пациентов. После голосования эта инициатива победила. Ташкентскому городскому подростковому диспансера также пришлось участвовать в голосовании для покупки 18 видов медицинского оборудования. В 123-й школе в Учтепинском районе Ташкента требуется ремонт крыши, однако инициатива не набрала достаточное количество голосов для победы.

Всего на этап голосования из Ташкента прошло свыше 2500 инициатив, однако только 98 из них победили, то есть около 2400 проблем граждан пока остаются нерешенными.