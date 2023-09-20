В корейском городе Янсане 40-летний узбекистанец спас пожилую женщину из пожара, сообщает The Korea Herald.

По данным пожарной службы, пожар вспыхнул в ресторане, которым управляет пожилая пара, около 18:44 в понедельник. О пожаре сообщили очевидцы, услышавшие звук взрыва, разбивающихся стёкол, и увидевшие пламя.

Муж находился снаружи и не мог зайти внутрь из-за распространившегося огня. Женщина, оставшаяся внутри, получила ожоги и потеряла сознание.

Узбекистанец, проживающий рядом с рестораном, забежал в помещение и вынес женщину из огня.

Пожар повредил весь ресторан и стоявшие рядом машины. Он был потушен в 19:11. Ущерб оценивается в 60,4 тысячи долларов США.

У пострадавшей диагностировали ожоги второй степени по всему телу, её супруг также получает лечение от полученных травм.

Спасший женщину гражданин Узбекистана получил лёгкие травмы от осколков стекла, ему была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего он вернулся домой.



