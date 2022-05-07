В одной из махаллей Юнусабадского района Ташкента при получении у предпринимателя путём вымогательства 35 тысяч долларов задержан помощник хокима района, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности Узбекистана.

Задержание было произведено в ходе оперативного мероприятия, проведённого управлением СГБ по столице и территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, помощник обещал предоставить рекомендацию на выделение участка в 50 кв. м на территории махалли для установки магазина лёгкой конструкции и через своих знакомых оформить документы на предпринимателя.

Это не первый случай задержания помощника хокима с начала года, когда была введена эта должность и в каждой из более 9300 махаллей страны были назначены помощники. В конце апреля сообщалось о задержании помощника хокима, обещавшего вместе с однокурсником за 30 тысяч долларов помочь оформить 4 сотки земли в Алмазарском районе столицы.

19 апреля президент Шавкат Мирзиеёв подверг критике помощников хокимов, занимающихся вымогательством.