Правоохранительные органы задержали при получении взятки помощника хокима в Гузарском районе Кашкадарьинской области, сообщило «Дарё».

Он получил 300 долларов от жителя Каршинского района предположительно за трудоустройство фельдшером в Кашкадарьинский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

По данным хокимията Гузарского района, задержанный Э. Ф. ранее работал начальником отдела областного управления занятости, а должность помощника хокима в махалле «Жонбулок» занял 12 января.

«При принятии его на работу помощником хокима учитывалась положительная характеристика с предыдущего места работы», — говорится в сообщении.

Хокимият заявил, что за прошедший период 2022 года помощники хокима сделали ряд позитивных дел для создания новых рабочих мест, обеспечения занятости и удовлетворения потребностей людей.

Для предотвращения коррупции работа помощников хокима находится под постоянным контролем администрации района, руководителей секторов и районного центра по работе махаллабай и развитию предпринимательства, говорится в сообщении.

С помощниками хокима была проведена разъяснительная работа. В ходе встреч от них были получены гарантийные письма.

Районная администрация подтвердила, что помощника хокима Э. Ф. задержали 12 мая по подозрению в получении взятки в размере 300 долларов.

В хокимияте уточнили, что «помощник хокима получил взятку из-за своих возможностей на прежней работе, а нынешняя должность не даёт ему таких полномочий».

«Хокимият не оправдывает преступление мошенничества, совершенное Э. Ф., но констатирует, что данное преступное деяние не связано с деятельностью помощника хокима», — говорится в сообщении.

Следствие ведёт прокуратура Кашкадарьинской области.