За восемь месяцев в Узбекистане ограничили доступ к 27 сайтам с рекламой букмекерских услуг. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Асадулла Каюмов.

Комитет направил предложения по блокировке 92 сайтов в Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте (АИМК), пока заблокированы 27 сайтов. Ведомство также обратилось в правоохранительные органы с 11 письмами о рекламе букмекеров и тотализаторов со стороны звёзд эстрады, спортсменов и блогеров в социальных сетях.

За восемь месяцев Комитет выявил более 8000 нарушений в рекламной сфере и принял меры по их оперативному устранению.

Всего в этой сфере проведено 24 тысячи проверок, основная часть из них касалась объектов внешней рекламы — более 19 тысяч. По итогам проверок комитет обнаружил 5354 нарушения порядка размещения внешней рекламы (старые, непригодные объекты внешней рекламы, которые создают помехи движению транспорта и пешеходов). В результате оформлены протоколы по 1262 нарушениям закона «О рекламе», которые «не соответствуют общепринятым нормам морали и нравственности».

Кроме того, зарегистрирован 751 случай продвижения в заведениях общепита запрещённых к рекламированию товаров (табачной и алкогольной продукции, электронных сигарет). В 553 случаях выявлена реклама букмекеров и тотализаторов, в 809 — нарушения в рекламе лекарств и биологически активных добавок (БАД), в 55 — недостатки в рекламных акциях.

Комитет также провёл 4500 проверок рекламных объявлений в соцсетях: на Facebook было выявлено 144 нарушения законодательства, в Instagram — 344, в Telegram — 4108.

Ведомство также сотрудничает с Министерством здравоохранения по контролю за рекламой биологически активных добавок, мазей, бальзамов, настоек и лечебных вод. Более чем в 150 случаях Минздрав по запросу комитета предоставил экспертные заключения по БАДам, в 103 из них выявлены нарушения и проведены разъяснительные работы с предпринимателями для их устранения.

На предмет соблюдения правил государственного языка проведены более 9000 мониторингов на рекламных объектах. Из них более 3000 (35%) не соответствовали установленным требованиям, и были приняты меры по устранению этих нарушений.