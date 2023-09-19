Предложение председателя правительства России Михаила Мишустина о строительстве школ в Узбекистане было интерпретировано неверно, заявил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана Бекзод Хидоятов.

На четвёртом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран 18 сентября Мишустин заявил о готовности российской стороны построить в Узбекистане несколько школ с обучением на русском языке по российским программам в случае заинтересованности узбекской стороны. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов ответил: «Предложения по строительству школ с русским языком обучения мы принимаем с большой благодарностью».

Общественность Узбекистана восприняла это предложение неоднозначно. В частности, эксперт в сфере образования Комил Джалилов отметил, что согласно закону «Об образовании», для всех образовательных организаций обязательным является выполнение государственных образовательных стандартов. В российскую же учебную программу включены темы, оправдывающие агрессию против Украины, а школьное образование «стало частью пропаганды».

«В мировом опыте имеется традиция, когда страны на основе официальных договорённостей строят школы и аналогичные социальные объекты на территории другого государства. Это рассматривается как взаимная социальная помощь», — отметил Бекзод Хидоятов.

«Образовательные программы школ, построенных зарубежными странами, сначала тщательно изучаются специалистами с точки зрения наших национальных обычаев, ценностей и традиций, нашей истории, действующего законодательства, текущих образовательных стандартов», — подчеркнул он.

«Если предлагаемая к строительству школа и ее программа соответствуют указанным выше требованиям, на деятельность данного образовательного учреждения в установленном порядке будет выдана лицензия», — отметил пресс-секретарь.

Он призвал пользователей социальных сетей не распространять необоснованную информацию.