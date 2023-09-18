Россия готова построить в Узбекистане несколько школ, где обучение будет проходить на русском языке, по российским программам. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.

«Так ученики смогут лучше познакомиться с культурой России и традициями», — сказал Михаил Михаил Мишустин, добавив, что Россия рассмотрит такую заявку в случае заинтересованности узбекской стороны.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в своей речи отметил развитие сотрудничества между странами в сфере дошкольного и школьного образования.

«Предложения по строительству школ с русским языком обучения мы принимаем с большой благодарностью, — заявил Абдулла Арипов. — Хотел бы отметить, что всего в Узбекистане более 10 тысяч общеобразовательных школ, и 10% из них — с русским языком обучения».

Глава правительства также добавил, что проекты с участием РФ «Класс» и «Малыш», содействующие повышению квалификации педагогов и совершенствованию методик обучения русскому языку в Узбекистане, получили «хороший резонанс». Абдулла Арипов выдвинул предложение увеличить количество педагогов по математике, физике и химии для русскоязычных школ в рамках проекта «Класс».

Отметим, что Россия профинансирует строительство девяти школ в Кыргызстане. Сумма проекта оценивается в 500 млн долларов. Президенты стран Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству школ 1 сентября.