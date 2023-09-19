Негосударственная некоммерческая организация Uzbekistan’s Club презентовала новый проект O’zbekistonlik.Students о студентах из Узбекистана, которые обучаются в престижных зарубежных вузах.

Герои проекта рассказывают о том, как поступить в престижные университеты мира, какие необходимо сдать экзамены, как получить стипендию и какие сложности могут ожидать во время учёбы.

Премьера первой серии состоялась 16 сентября в 18.00 на телеканале MY5 и на Youtube-канале Uzbekistan’s Club. Героями премьерного эпизода стали два студента, обучающихся в Великобритании: 36-летний магистрант Оксфордского университета, стипендиат Фонда «Эл-юрт умиди» Муштарий Мадрахимова из Ургенча, которая окончила обучение по направлению «Государственная политика» (Public policy), и Азизбек Ахмаджонов из Намангана, который обучается на магистратуре по направлению «Спортивный менеджмент» в Университете Восточного Лондона. Муштарий Мадрахимова несколько лет работала в Министерстве юстиции Узбекистана.

Идея шоу O’zbekistonlik.Students — рассказать молодёжи Узбекистана о реальных возможностях для обучения за границей, а также показать, что те, кто тяжело учатся и трудятся, могут покорить лучшие вузы мира. Героями шоу становятся только те студенты, что добились поступления благодаря собственному трудолюбию и усердию.

Проект поддержан Агентством по делам молодёжи и Министерством иностранных дел Узбекистана.

Сериал снят командой Uzbekistan’s Club, известной по серии фильмов O’zbekistonlik и одноимённым международным форумам.

Uzbekistan’s Club — это глобальная площадка, созданная для объединения успешных узбекистанцев по всему миру, а также продвигать имидж узбекистанцев как современной, трудолюбивой и интеллектуальной нации, отметили в ННО.