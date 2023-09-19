Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Нью-Йорк 18 сентября встретился с группой соотечественников, проживающих и работающих в США, а также стипендиатами Фонда «Эл-юрт умиди», обучающимися в американских вузах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что мероприятие прошло в форме «открытого и живого диалога». Президент «рассказал о стратегии развития Нового Узбекистана, обратил внимание на огромный потенциал соотечественников для содействия модернизации нашей страны».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул «всесторонний вклад соотечественников и диаспоральных организаций в развитие узбекско-американского сотрудничества, которое достигло беспрецедентно высокого уровня».

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Президент выступил с рядом инициатив для укрепления связей с соотечественниками и поддержки деятельности их общественных объединений. В частности, планируется «широкое содействие в организации курсов узбекского языка за рубежом, разработка специальных турпакетов для посещения соотечественниками исторических городов Узбекистана».

«Мы стремимся сделать так, чтобы результаты проводимых нами преобразований в образовании, здравоохранении, экономике, ощущались в жизни каждого нашего соотечественника. И нам необходимо создать все условия, чтобы и вы, высококлассные специалисты, получившие образование за рубежом и опыт работы в крупных компаниях, могли вернуться и принять со своим потенциалом участие в строительстве нового Узбекистана», — сказал глава государства.

«Мне доставляет огромное удовольствие видеть в каждом присутствующем здесь узбекистанце сильное чувство Родины и искреннее стремление внести вклад в ее развитие. С нетерпением ждём вас в Узбекистане», — сказал президент.

Участники встречи высказали свои мнения и предложения. Шавкат Мирзиёев обменялся с ними мнениями «по самым разным вопросам жизни общества и экономики», отмечается в сообщении.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана также встречался в Нью-Йорке с группой соотечественников.

Фото

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев

соотечественники, сша, шавкат мирзиёев