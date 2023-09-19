Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Нью-Йорк 18 сентября встретился с группой соотечественников, проживающих и работающих в США, а также стипендиатами Фонда «Эл-юрт умиди», обучающимися в американских вузах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении говорится, что мероприятие прошло в форме «открытого и живого диалога». Президент «рассказал о стратегии развития Нового Узбекистана, обратил внимание на огромный потенциал соотечественников для содействия модернизации нашей страны».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул «всесторонний вклад соотечественников и диаспоральных организаций в развитие узбекско-американского сотрудничества, которое достигло беспрецедентно высокого уровня».

Президент выступил с рядом инициатив для укрепления связей с соотечественниками и поддержки деятельности их общественных объединений. В частности, планируется «широкое содействие в организации курсов узбекского языка за рубежом, разработка специальных турпакетов для посещения соотечественниками исторических городов Узбекистана».

«Мы стремимся сделать так, чтобы результаты проводимых нами преобразований в образовании, здравоохранении, экономике, ощущались в жизни каждого нашего соотечественника. И нам необходимо создать все условия, чтобы и вы, высококлассные специалисты, получившие образование за рубежом и опыт работы в крупных компаниях, могли вернуться и принять со своим потенциалом участие в строительстве нового Узбекистана», — сказал глава государства.

«Мне доставляет огромное удовольствие видеть в каждом присутствующем здесь узбекистанце сильное чувство Родины и искреннее стремление внести вклад в ее развитие. С нетерпением ждём вас в Узбекистане», — сказал президент.

Участники встречи высказали свои мнения и предложения. Шавкат Мирзиёев обменялся с ними мнениями «по самым разным вопросам жизни общества и экономики», отмечается в сообщении.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана также встречался в Нью-Йорке с группой соотечественников.

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