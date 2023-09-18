К 2050 году более пяти миллиардов людей — вероятно, больше половины населения Земли — будут подвергаться воздействию опасной жары как минимум на протяжении месяца. Об этом свидетельствует анализ Washington Post и НКО CarbonPlan, анализирующей общедоступные климатические данные.

Эксперты рассчитали температуру по влажному термометру — показателю, который объединяет температуру, влажность, солнечный свет и ветер. Учёные считают его «золотым стандартом» оценки того, насколько тепло вредит человеческому организму.

В анализе использовалось пороговое значение в 32 градуса по Цельсию влажного термометра (эквивалентно 48 градусам по Цельсию обычного термометра). Даже 15 минут на улице при такой температуре достаточно, чтобы здоровый взрослый человек получил тепловой удар.

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Washington Post и CarbonPlan также рассчитали, сколько дней с аномальной жарой ожидается в разных городах мира в 2050 году. В Узбекистане больше всего дней с аномальной жарой будет в Термезе — 47, а меньше всего — в городах Ферганской долины (по 3 дня).

Количество экстремально жарких дней в городах Узбекистанах:

  • Термез — 47 дней
  • Карши — 46 дней
  • Нукус — 40 дней
  • Ургенч — 40 дней
  • Бухара — 36 дней
  • Джизак — 33 дня
  • Гулистан — 27 дней
  • Навои — 25 дней
  • Самарканд — 10 дней
  • Ташкент — 7 дней
  • Наманган — 3 дня
  • Фергана — 3 дня
  • Андижан — 3 дня

В столицах стран Центральной Азии, по расчётам экспертов, этот показатель составит: в Астане — 0 дней, в Бишкеке — 0 дней, в Душанбе — 2 дня, в Ашхабаде — 25 дней.

Больше всего дней с аномальной жарой из городов мира ожидается в Пеканбару (Индонезия) — 344. В Дубай (ОАЭ) таких дней будет 189, в Калькутте (Индия) — 188. В Вашингтоне (США) и Мадриде (Испания) прогнозируется всего по 9 дней экстремальной жары.

Как отмечается в материале Washington Post, 80% населения, которое столкнётся с аномально высокими температурами, будет жить в странах c низкими доходами. Во многих из них не распространено кондиционирование воздуха. К 2030 году в Индии, например, 270 миллионов человек столкнутся с сильной жарой даже внутри помещений.

Ранее Служба ЕС по изменению климата Copernicus назвала лето 2023 года самым жарким на планете за всю историю наблюдений. По данным метеорологов, средняя температура воздуха в мире за этот период составила 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше нормы.