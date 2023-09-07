Лето 2023 года «с большим отрывом» стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений. Об этом говорится в докладе Службы ЕС по изменению климата Copernicus.

По данным Copernicus, средняя температура воздуха в мире за этот период составила 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше нормы.

Август 2023 года также признан самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха составила 16,82 градуса Цельсия, превысив предыдущий рекорд 2016 года на 0,31 градуса.

Метеорологи отмечают, что июль и август были на 1,5 градуса теплее доиндустриального уровня (1850−1900 годы). Считается, что среднемировое потепление не должно превысить этот порог, чтобы избежать наиболее катастрофических последствий изменений климата.

«Глобальные температурные рекорды продолжают падать в 2023 году — самый тёплый август шёл вслед за самыми тёплыми июлем и июнем… Научные доказательства неоспоримы — мы будем и дальше наблюдать климатические рекорды, а также более интенсивные и частые экстремальные погодные явления, влияющие на общество и экосистемы, пока мы не прекратим выбросы парниковых газов», — сказала заместитель директора Copernicus Саманты Берджесс.

По словам Бёрджесс, в настоящий момент 2023 год считается вторым самым жарким годом в истории наблюдений — он отстаёт от самого жаркого 2016 года всего на 0,01 градуса и до его окончания осталось ещё четыре месяца.

Температура поверхности моря в течение летних месяцев оставалась рекордно высокой, а протяжённость морского льда в Антарктике в августе оказалось на 12% ниже среднего показателя. На сегодня это самое большое отклонение от нормы для конца лета с начала спутниковых наблюдений в 1970-х годов.

Количество осадков на территориях Западной Европы, Турции, США, Азии, Чили, Бразилии также превысило норму. При этом в скандинавских странах, Центральной Европе, некоторых странах Азии, Канаде, на юге США и на значительной части Южной Америки лето выдалось необычайно засушливым. В некоторых регионах такая погода стала одной из причин возникновения природных пожаров.

«Наша планета только что пережила сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Климатический кризис начался», — прокомментировал сообщение о рекордно жарком лете генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он напомнил, что учёные давно предупреждали о том, к чему приведёт зависимость от ископаемого топлива.

Гутерреш отметил, что изменение климата происходит быстрее, чем человечество адаптируется к новым условиям, а экстремальные погодные явления регистрируются по всей планете.

«Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за климатические решения. Мы все ещё можем избежать худшего из климатического хаоса — и мы не можем терять ни минуты», — подчеркнул глава ООН.

Метеорологи прогнозируют, что с вероятностью в 98% один из пяти следующих годов или весь пятилетний период станут самыми тёплыми в истории. Эксперты связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо — природное явление, для которого характерно аномальное повышение температуры в восточной части Тихого океана.