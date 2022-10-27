Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в январе-сентябре 2022 года резко вырос. Об этом на пресс-конференции 27 октября сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

По сравнению с девятью месяцами прошлого года рост составил 2,2 раза и достиг 12,6 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. При этом только за третий квартал (июль-сентябрь) Узбекистан получил переводы на 6,07 млрд долларов.

Денежные переводы за 2021 и 2022 годы. Источник: Центробанк.

Положительная разница между покупкой и продажей населением валюты в банках составила 2,5 млрд долларов.

Глава регулятора также прокомментировал сообщения о том, что некоторые банки установили лимит по выдаче валюты в размере 1000 или 5000 долларов в день, хотя «поступает большой объём валюты».

Мамаризо Нурмуратов отметил, что при совершении перевода из другой страны в Узбекистан поступает безналичная валюта. Он напомнил, что раньше банки привозили наличную валюту в основном из российских банков. В 2021 году они завезли валюты на 2 млрд долларов, тогда как Центробанк — 100 млн долларов. Этого было достаточно для валютно-обменных операций населения.

Однако из-за западных санкций против России, введённых в феврале, возможность завоза сейчас ограничена, поскольку российские банки перестали получать доллары и евро.

С марта Центробанк завозит наличную иностранную валюту из Федерального резервного банка Нью-Йорка и предоставляет её коммерческим банкам. Кроме того, европейские банки выдают наличную валюту банкам Узбекистана «с некоторой осторожностью и опаской», отмечал ранее Мамаризо Нурмуратов.

«Если к нам поступили денежные переводы на 12,6 млрд долларов, то мы, кроме того, продали населению валюту на 6,5 млрд долларов. А теперь представьте, сколько нужно наличной валюты. Сколько было в 2021 году, а теперь какова потребность по этим двум [направлениям]. В этих условиях мы привезли наличную валюту на 7 млрд долларов и предоставляем их банкам», — заявил он.

Глава регулятора добавил, что раньше Узбекистан мог получать валюту из России свободно и без каких-либо условий, но у Федеральной резервной системы США есть основные требования, установленные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Мы должны соблюдать правила FATF, то есть противодействовать случаям отмывания преступных доходов и финансированию терроризма. Обычно денежные переводы входят в банковские услуги как нетоварные операции и составляют до 1000 долларов. Наши трудовые мигранты тоже обычно отправляют сумму до 1000 долларов. Я ранее подробно объяснял резкий рост переводов четырьмя факторами. Теперь при завозе наличной валюты [из-за границы] мы должны убедить [американский банк], что рост переводов в 2,2 раза произошёл за счёт переводов трудовых мигрантов», — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что если в 2021 году суммы до 1000 долларов занимали 62−64% доли в общем объёме переводов, то сегодня 60% приходятся на переводы в 10 тысяч долларов и более. По его словам, эти переводы считаются товарными и коммерческими операциями.

«Встречаются такие случаи, что некоторые лица 20−30 раз за месяц получают по 10 тысяч долларов… Малые экспортёры, которые раньше экспортировали в Россию и переводили нужные для продукции деньги через банки, сегодня экспортируют за наличные рубли, отправляют нам рубли и получают здесь в виде валюты. Но есть правила FATF. Экспортный доход хозсубъекта превращается здесь в валюту, а это считается одним из рисков, который может служить легализации доходов от преступной деятельности», — отметил он.

Председатель ЦБ сообщил, что перед экспортёрами поставлено требование, чтобы переводы поступали на их валютные счета, если поступления действительно связаны с экспортом.

«Во-вторых, по переводам свыше 5000 долларов банки вынуждены требовать источники происхождения [денежных средств]», — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов также подтвердил, что российские граждане свои доходы в рублях превращают в доллары через Узбекистан.

Глава регулятора подчеркнул, что доллары не печатаются в Узбекистане, а вводимые требования — это не инициатива местных банков, а соблюдение комплаенс-контроля, устанавливаемого структурами ФРБ Нью-Йорка.

«Структура комплаенс-контроля ФРБ Нью-Йорка дважды посещала Узбекистан и проверяла соблюдение этих требований местными банками. Если у них появятся подозрения, то завтра в отношении какого-нибудь банка могут ввести ограничения на выдачу наличной валюты», — отметил он.

По его словам, банки начали сами заключать соглашения со структурой ФРС, в связи с чем ситуация с наличной валютой стабилизировалась.