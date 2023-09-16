Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в субботу объявил отмену принятого накануне Комитетом по банковскому надзору ЦБ решения о введении ограничений по валютным операциям для банков и бизнеса.

«Решение, принятое накануне комитетом банка, стало причиной острых дискуссий. Самое главное — мы не увидели позитивных мнений об этом решении», — сказал руководитель ЦБ.

«В философии есть такое понятие: „Решение, которое не приняло общество, — это неверное решение, какую бы цель оно ни преследовало“», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

«Исходя именно из этого принципа, мы обсуждали ночью и сегодня, утром собрали заседание комитета, и комитет принял решение об отмене этого решения, оно отменено», — объявил глава регулятора.

Он добавил, что «никакой речи о сворачивании либерализации быть не может». «Никакого возврата назад не будет. Целью было усиление комплаенса, а не ограничение конвертации», — пояснил Мамаризо Нурмуратов.