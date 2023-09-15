В отношении двух уроженцев Узбекистана наложены санкции США. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

В «чёрный» список попали российский миллиардер Искандар Махмудов, родившийся в Бухарской области, и его сын Джахангир Махсудов. По данным OFAC, предприниматель, который основал и владел зарегистрированной в США акционерной компанией «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), владеет или входит в совет директоров других российских металлургических и горнодобывающих компаний, а также владеет несколькими российскими компаниями, предоставляющими финансовые услуги. Махмудов также «имеет связи с российской организованной преступностью», говорится в сообщении. Ранее он был включён в список санкций Новой Зеландии и Великобритании.

Джахангир Махмудов является представителем УГМК и ранее работал на цинковом заводе в России. Он также подвергся санкциям со стороны Новой Зеландии и Великобритании.

По данным «Ленты.Ru», Махмудов окончил арабское отделение факультета востоковедения Ташкентского государственного университета. В 1984—1986 годах работал переводчиком группы советских военных советников и специалистов в Ливии, в 1986—1988 годах — в управлении строительства военных объектов генштаба Ирака. Первый коммерческий опыт получил на работе в государственной внешнеторговой организации «Узбекинторг», которая занималась закупками товаров для Узбекистана по национальным квотам.

Позже Махмудов переехал в Россию, где возглавил Гайский горно-обогатительный комбинат. С 2002 года руководил «Уральской горно-металлургической компанией», которая сейчас является одним из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России.

В марте 2022 года Искандар Махмудов и его партнёр Андрей Бокарёв перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК, УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь», а также вышли из состава советов директоров указанных компаний. Позже Forbes сообщил, что новым бенефициарным владельцем УГМК стал Данияр Камилов, сын бывшего главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова.

УГМК с июля находится под санкциями США.

Другим уроженцем Узбекистана, попавшим в санкционный список, является гражданин России Андрей Хохлун, родившийся в 1966 году в Ташкенте.

Он является основателем и гендиректором компании «Микротех», которая, по данным OFAC, специализируется на передаче зарубежных полупроводниковых технологий российским предприятиям-производителям микроэлектроники, в том числе предприятиям, обеспечивающим микроэлектроникой российский оборонный комплекс.

Эта компания с июля находится под санкциями. В «чёрный» список вошли ещё две его компании — российская «Кеко Р» и словенская Arktec.