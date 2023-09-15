Представители стран Евросоюза, Великобритании и США встретились с главой партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» Хидирназаром Аллакуловым. Об этом сообщило посольство США в Ташкенте.

«14 сентября представители дипломатической миссии Европейского Союза, посольств Франции, Германии, Великобритании и США встретились Хидирназаром Аллакуловым, чтобы обсудить процесс регистрации политических партий в Узбекистане», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

В посольствах не стали сообщать детали встречи.

В августе Министерство юстиции Узбекистана отказало в государственной регистрации демократической партии «Хакикат, тараккиёт ва бирдамлик» («Правда, развитие и единство»). Основанием для отказа стало недостаточное количество подписей. До этого Аллакулов подавал заявку на регистрацию партии в мае, но получил отказ по той же причине.

В 2021 году Аллакулов пытался зарегистрировать партию «Хакикат ва тарракиёт» («Правда и развитие»), но также получил отказ из-за нехватки подписей.