Официальные резервные активы Узбекистана на 1 сентября составили 32,69 млрд долларов, сократившись за август на 958,4 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы сокращаются пятый месяц подряд (с апреля), а с начала года «финансовая подушка безопасности» страны снизились на 3,08 млрд долларов.
Резервы в иностранной валюте уменьшились на 860 млн долларов (-9%) — до 8,7 млрд долларов. Резкое снижение валютной части резервов может быть связано с девальвацией национальной валюты в августе. Показатель продолжает обновлять антирекорд за всё время ведения статистики с 2013 года. С начала года валютных резервов стало меньше на 2,94 млрд долларов.
Стоимость золотого запаса увеличилась на 410,5 млн долларов — до 23,43 млрд долларов — за счёт роста физического объёма драгметалла на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонн). Тем не менее, всего за восемь месяцев запас золота сократился почти на 18,6 тонн.
Снижение резервов происходит на фоне торгового дефицита (превышения импорта над экспортом), девальвации сума, для поддержания которого Центробанк мог прибегать к валютным интервенциям за счёт резервов, и сокращения денежных переводов по сравнению с предыдущим годом.