Официальные резервные активы Узбекистана на 1 сентября составили 32,69 млрд долларов, сократившись за август на 958,4 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы сокращаются пятый месяц подряд (с апреля), а с начала года «финансовая подушка безопасности» страны снизились на 3,08 млрд долларов.

Резервы в иностранной валюте уменьшились на 860 млн долларов (-9%) — до 8,7 млрд долларов. Резкое снижение валютной части резервов может быть связано с девальвацией национальной валюты в августе. Показатель продолжает обновлять антирекорд за всё время ведения статистики с 2013 года. С начала года валютных резервов стало меньше на 2,94 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса увеличилась на 410,5 млн долларов — до 23,43 млрд долларов — за счёт роста физического объёма драгметалла на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонн). Тем не менее, всего за восемь месяцев запас золота сократился почти на 18,6 тонн.

Изменение курса национальной валюты (синяя линия), изменения резервов (зелёная) и изменение валютной части резервов (красная). Источник: Mirkonomika / Telegram



Снижение резервов происходит на фоне торгового дефицита (превышения импорта над экспортом), девальвации сума, для поддержания которого Центробанк мог прибегать к валютным интервенциям за счёт резервов, и сокращения денежных переводов по сравнению с предыдущим годом.