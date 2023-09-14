Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником вывоза детей из оккупированных территорий Украины и призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на его арест.

Речь идёт о незаконном вывозе более 2000 детей, в том числе сирот, из регионов Украины, оккупированных Россией, в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где «они подвергаются русификации и идеологической обработке». Эти действия Лукашенко и его режима, как отмечается в резолюции, могут приравниваться к преступлению против человечности в виде депортации или насильственного перемещения населения.

«Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко», — говорится в тексте документа.

В марте 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей в Россию. В конце июля Львова-Белова сообщала, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия вывезла из Украины более 700 тысяч детей. По данным Национального информационного бюро Украины, в стране зафиксировано 19,5 тысячи случаев депортации или вынужденного перемещения несовершеннолетних.

Кроме того, Европарламент решительно осудил «участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины», а также «пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы».

Резолюция также осуждает массовое снабжение режимом Лукашенко российской армии боеприпасами и военной техникой и размещение войск РФ в Беларуси.

«Допустив неоправданную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предполагает ответственность за разрушения и ущерб, причинённые Украине», — подчёркивается в резолюции.

Организация добавила, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины, «должен обладать юрисдикцией для расследования преступлений не только Путина и российского политического и военного руководства, но также и белорусского руководства».

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, и считает их сфальсифицированными. В тексте резолюции, принятой Европарламентом, по отношению к белорусскому руководству используется термин «нелегитимный режим Александра Лукашенко».