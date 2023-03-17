Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине — Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, сообщает Служба новостей ООН.

«Г-н Владимир Владимирович Путин, 7 октября 1952 года рождения, Президент Российской Федерации, предположительно несёт ответственность за совершение военного преступления в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконной передачи населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, — говорится в заявлении суда. — Есть достаточные основания полагать, что г-н Путин несёт индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления […] и за то, что он не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчинёнными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение».

МУС считает, что уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова также может нести ответственность за совершение военного преступления в виде незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учреждён в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на все наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года — даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

По подсчётам Украины, Россия вывезла из страны более 16 тысяч детей.

На днях Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, учреждённая Советом ООН по правам человека, представила в Женеве свой первый доклад. В нём говорится, что Россия совершает в Украине нарушения, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Продолжающиеся военные преступления, неизбирательные нападения на инфраструктуру, систематические и широко распространённые пытки демонстрируют пренебрежение к международному праву, говорится в докладе.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».

«Россия, не будучи участником Римского статута Международного уголовного суда, обязательств по нему не несёт», — отметила она.

Несколько дней назад о том, что Россия не признаёт Международный уголовный суд и не подпадает под его юрисдикцию, заявил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.