Учтепинский районный суд по уголовным делам вынес приговор водителю Matiz, который в мае в Ташкенте сбил насмерть 12-летнюю школьницу.

Водитель превысил скорость, двигаясь со скоростью 70 км/ч на участке, где разрешена скорость 30 км/ч, и сбил девочку. Подсудимый рассказал, что его сыну стало плохо, и он, проезжая перекрёсток «Ватан», решил увеличить скорость.

«Я отвлёкся и сбил девочку. Я немедленно отвёз ее в больницу. Ей оказали первую помощь, однако через час сообщили, что девочка умерла», — рассказал водитель.

Выяснилось, что автомобиль не принадлежал водителю, он управлял машиной своего друга без соответствующих документов.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом в течение 3 лет.

Ранее мы писали, что за семь месяцев 2023 года по Узбекистану зарегистрировано 4772 дорожно-транспортных происшествия. В них погибло 1115 человек, 4564 получили травмы. Сравнение количества ДТП и их жертв за первое полугодие нынешнего и прошлого годов показывает рост на 12% и 11,3% соответственно.